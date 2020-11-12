Доходы и расходы муниципального бюджета Томска увеличатся на 400 млн рублей

Дальнейшее обсуждение проекта городского бюджета продолжится на публичных слушаниях. Фото: из открытых источников

Доходная и расходная части муниципальной казны Томска на 2021 год увеличены почти на 400 млн рублей. Таков результат работы согласительной комиссии по проекту бюджета, которая завершила свою работу вчера, 11 ноября.

В ее состав вошли мэр Томска Иван Кляйн, председатель городской Думы Чингис Акатаев, руководители подразделений администрации, депутаты. Работа проходила в формате ВКС с соблюдением мер безопасности в период пандемии.

В частности, по предложениям депутатов Думы Томска в проект бюджета были включены строительство спортплощадок, ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий, а также ремонт дорог третьей категории. Кроме того, удалось изыскать средства на завершение ремонта исторического здания по пр. Ленина, 56, установку 71 остановочного комплекса и увеличение финансирования ТОСов.

При этом расходы гордумы на освещение деятельности в СМИ были сокращены с 16,4 млн до 11,7 млн руб., администрации Томска – с 20 млн до 18,5 млн руб.

В результате доходная часть бюджета сформирована в размере 16 518,6 млн руб., расходная – в размере 17 392,5 млн руб. 65% от этой суммы составляют социальные статьи расходов, основная часть которых приходится на отрасль «Образование» – более 9,2 млрд руб.

– Мы предлагаем направить дополнительные средства на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в части расселения аварийных домов (115,7 млн руб.), софинансирование ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» (65,9 млн руб.), проектные работы по новой школе на ул. Д. Бедного (5,3 млн руб.) и на ряд вопросов, связанных с развитием инженерной инфраструктуры на окраинах города, – отметил в завершение томский мэр.

Дальнейшее обсуждение параметров проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов продолжится на публичных слушаниях 18 ноября. Окончательное решение будет принято на собрании городской Думы в декабре.