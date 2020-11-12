Как вкусно поесть и не набрать лишний вес, томичам расскажут онлайн

Диетологи утверждают, что вкусная пища должна быть и здоровой. Фото: Из открытых источников

- В рамках нацпроекта «Демография» на популярной платформе «Здоровье ВКонтакте» был запущен сервис «Дневник питания». Проект организован при поддержке Роспотребнадзора, ФИЦ Питания, портала Здоровое-питание.рф и в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

В ведомстве уточнили: «Дневник питания» будет полезен всем, кто хочет вести здоровый образ жизни. С помощью сервиса можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи в зависимости от личных целей - к примеру, стремления снизить вес, набрать мышечную массу, поддерживать форму. Есть опции контроля за курением, напоминание о приеме витаминов, доступ к справочнику Центров здоровья, где можно пройти обследование по ОМС. Список доступных функций будет дорабатываться.

- На портале здоровое-питание.рф уже созданы специальные разделы – «Школа здорового питания» и «Книга здоровых рецептов». Теперь мы представляем новый сервис «Дневник питания» ВКонтакте, с которым любой человек сможет выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион, подсчитать калории и получить достоверную информацию от ведущих экспертов о принципах здорового питания и качественной и безопасной продукции, - заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Специалисты отметили, что новая платформа доступна по ссылке vk.com/health и во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении VK. Для его использования не нужно создавать новый аккаунт, достаточно регистрации в соцсети. Это бесплатно для всех желающих.