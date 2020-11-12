Погода в Томске 12 ноября 2020: осадки и порывистый ветер

Нулевая температура воздуха может стать причиной наледи на дорогах и тротуарах. Будьте осторожны, пешеходы и водители. Фото: Из открытых источников

Сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки, местами гололедные явления. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура днем от -1 до +1 °С. На дорогах местами сильная гололедица

На территории региона также будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде снега, гололедные явления. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура днем -3, +2, по северу до -8 °С. На дорогах местами сильная гололедица.