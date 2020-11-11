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В Томской области прокуратура проводит проверку по факту гибели работника на лесозаготовках

Он получил травмы и умер при ремонте лесозаготовительной техники
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Мужчина скончался, получив травмы на лесозаготовках на севере Томской области

Мужчина скончался, получив травмы на лесозаготовках на севере Томской области

Фото: из открытых источников

9 ноября 2020 года в процессе заготовки древесины на территории лесного фонда в 50 километрах от районного центра Тегульдет работник лесозаготовительной организации при устранении поломки лесозаготовительной техники получил травмы и скончался по дороге в медицинское учреждение, сообщает сайт прокуратуры Томской области.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению работодателем законодательства об охране труда при организации работ с использованием тяжелой техники.

Также прокуратурой района поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами.

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