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Спорт

Томичка Валерия Сороколетова взяла второе место на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Соревнования проходили с 7 по 10 ноября в городе Коломна Московской области
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Томичка защитила спортивную честь своего региона

Томичка защитила спортивную честь своего региона

Фото: из открытых источников

Мастер спорта России Валерия Сороколетова стала серебряным призером Всероссийских соревнований «На призы Федерации Московской области по конькобежному спорту», сообщает сайт Томской областной спортивной школы олимпийского резерва.

Соревнования проходили с 7 по 10 ноября в городе Коломна Московской области.

Валерия заняла второе место на дистанции 1500 метров среди юниорок.

Тренирует спортсменку Юлия Викторовна Субботина.