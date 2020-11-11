Томичка Валерия Сороколетова взяла второе место на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

Томичка защитила спортивную честь своего региона
Фото: из открытых источников
Мастер спорта России Валерия Сороколетова стала серебряным призером Всероссийских соревнований «На призы Федерации Московской области по конькобежному спорту», сообщает сайт Томской областной спортивной школы олимпийского резерва.
Соревнования проходили с 7 по 10 ноября в городе Коломна Московской области.
Валерия заняла второе место на дистанции 1500 метров среди юниорок.
Тренирует спортсменку Юлия Викторовна Субботина.