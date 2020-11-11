Дорожники подготовили трассу Камаевка – Первомайское в Томской области к продолжению реконструкции

В ближайшие годы трасса на Асино и Первомайское станет современной и удобной Фото: из открытых источников

11 ноября заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный провел штаб по продолжению реконструкции автодороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке 0 – 53 км, сообщает пресс-служба администрации региона.

Представитель подрядной организации сообщил вице-губернатору, что дорожники в полном объеме выполнили второй этап подготовительных работ – завершили закрепление трассы и рубку лесных насаждений. Переустройство линий электропередачи выполнено на 74 %, связи – на 100 %. Дорожники продолжают устройство объездных дорог (75 %). На объекте уложено пять из 12 (более 42 %) водопропускных труб. Более чем на 30 % выполнено уширение земляного полотна на проезжей части и на 36 % – устройство на нем щебеночного основания дорожной одежды.

– Губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу выполнить все подготовительные работы до конца года, чтобы в следующем приступить к асфальтированию трассы. Дорожные работы на объекте идут в соответствии с графиком. Дорожники работают в плановом режиме, с соблюдением всех противоэпидемических мер. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на участке реконструкции и соблюдать скоростной режим, – отметил Игорь Шатурный.

Реконструкция автодороги Камаевка – Асино – Первомайское началась в 2017 году. Тогда дорожники реконструировали участок автотрассы протяженностью 12,65 км (с 40-го по 52-й км) и построили мост через реку Итатка. Ранее, в 2012 2014 годах, были заменены аварийные мостовые переходы через реки Куль и Латат. Продолжение реконструкции трассы пройдет в два этапа. На первом, до 1 октября 2022 года, подрядчик реконструирует 19,2 км трассы, на втором, с 10 января 2021-го по 15 декабря 2023-го, еще 17 км.