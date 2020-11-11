Сегодня Сергей Ревера во второй раз стал главой Бакчарского района

Сергей Ревера продолжит свое руководство Бакчарским районом Томской области Фото: из открытых источников

11 ноября большинством голосов муниципальных депутатов Бакчарской думы главой района переизбран Сергей Ревера, сообщает портал администрации Томской области.

На пост руководителя районной администрации вместе с действующим главой также претендовал начальник дежурной части районного отдела МВД майор полиции Евгений Перегоедов.

– В результате тайного голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру действующего главы Сергея Реверы, переизбрав его на второй пятилетний срок, – прокомментировала итоги заседания муниципальной думы ее спикер Ирина Александрова.

В ответной речи Сергей Ревера поблагодарил депутатов Бакчарского района за оказанное доверие и попросил их поддержки в дальнейшей работе.

Сергей Петрович Ревера родился 29 марта 1974 года в селе Бакчар. В 1996 году окончил институт физической культуры Томского государственного педагогического университета. Трудовую деятельность начал в 1996 году преподавателем и руководителем физического воспитания в Бакчарском профессиональном училище № 35. С ноября 2008 замещал должность ведущего специалиста по благоустройству администрации Бакчарского сельского поселения. В октябре 2012 Сергей Ревера был избран главой Поротниковского сельского поселения, в сентябре 2015 – главой Бакчарского района.