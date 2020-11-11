Завтра 47 томских новобранцев отправятся на службу в национальную гвардию на поезде до Москвы

Теперь Томская область может призывать в армию лучших Фото: из открытых источников

Очередная отправка томских «срочников» в Вооруженные силы РФ состоится в четверг, 12 ноября, в 12 часов с железнодорожного вокзала Томск-1.

Группа из 47 новобранцев будет проходить военную службу по призыву в Москве, в подразделениях войск национальной гвардии России.

В составе убывающей команды шестеро выпускников водительской школы ДОСААФ, магистрант ТГАСУ и кандидат в мастера спорта - член сборной Томской области по биатлону и триатлону.

Инструктаж группы перед отправкой проведет военный комиссар региона Сергей Егерь.

Осенний призыв в России стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря. Из Томской области за этот период в армию отправят около 900 человек. Более 200 новобранцев уже убыли к местам несения службы.