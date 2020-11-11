В Томске бывший инспектор ДПС пошел под суд за взятку от бизнесмена за нарушение правил движения грузовиков

Бывший инспектор ДПС в Томске соблазнился взяткой от местного предпринимателя Фото: из открытых источников

Прокуратура Кировского района г. Томска утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего томича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), сообщает сайт ведомства.

Данное уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ при содействии подразделения собственной безопасности регионального УМВД.

По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый, являясь инспектором ДПС ГИБДД УМВД РФ по Томской области, получил от предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в сумме 40 тыс. рублей за обеспечение беспрепятственного проезда по автодорогам региона тяжеловесных автомобилей с крупногабаритным грузом без получения специального разрешения на его перевозку, а также за непривлечение водителей транспортных средств к административной ответственности по ст.12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства).

Кроме того, обвиняемый втянул в противоправную деятельность своего коллегу, передав ему в качестве взятки денежные средства в размере 2 тыс. рублей за разрешение указанным транспортным средствами продолжить движение без составления протоколов об административном правонарушении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г. Томска