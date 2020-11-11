Томская область в числе шести регионов СФО показала прирост объема строительства жилья

В Томской области строительные компании пока не спешат переходить на счета эскроу. Фото: из открытых источников

В шести регионах Сибирского федерального округа с начала 2020 года наблюдается рост объемов строительства многоквартирного жилья. Об этом вчера в ходе онлайн пресс-конференции сообщил заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

Рост объемов жилищного строительства был зафиксирован в Республике Алтай (+47%), Омской (+28%) и Томской областях (+23%), Республике Хакасия и Кемеровской области (+4% каждая). Эти данные получены с помощью информационно-аналитической системы наш.дом.рф.

– В целом в СФО объем строительства с начала года уменьшился на 5,6%, – рассказал спикер. – Это меньше, чем средний показатель по России, – 8%.

Белоусов также отметил, что в округе активно идет переход на строительство по новым правилам проектного финансирования. На сегодняшний день площадь жилья, строящегося в СФО с использованием счетов эскроу, превысила площадь проектов, которые завершают строительство по старой схеме. На 10 ноября эта цифра составляет 3,5 млн кв. метров жилья, еще 3,3 млн кв. метров достраивается по старым правилам. В процентном соотношении это более высокий показатель, чем средний по России.

По объемам жилья, строящегося с использованием эскроу, СФО занимает 4-е место среди федеральных округов. В Сибири по этому показателю лидируют Республики Алтай и Хакасия (68% и 56% от общего объема строительства), а также Красноярский край (50%).