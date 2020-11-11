В Томской области поменялись правила социальных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными

Вводятся новые правила социальных выплат медикам за работу с больными коронавирусом Фото: из открытых источников

Специальная социальная выплата медикам за работу с COVID-пациентами будет осуществляться ежемесячно через Фонд социального страхования (ФСС) по новой схеме – за фактически отработанные смены, сообщает портал администрации Томской области.

Выплаты будут начисляться за работу с коронавирусными пациентами врачам, медсестрам, водителям автомобилей бригад скорой помощи, работникам стационаров, амбулаторного звена, а также членам летных экипажей воздушных судов санавиации. Размер будет зависеть от фактического числа отработанных смен и категории работника.

Новый порядок, утвержденный правительством РФ 31 октября, начинает действовать с 1 ноября 2020 года и будет применяться в течение всего 2021 года. Первые выплаты медработники получат в декабре.

По новым правилам для начисления соцвыплаты за работу с COVID-пациентами или в случае контакта с COVID-положительным при исполнении должностных обязанностей, медицинские организации региона до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставляют в ФСС электронный реестр медработников, которым положена выплата, с указанием количества отработанных смен в отчетном месяце.

После проведения проверки трудоустройства медицинских работников в организациях ФСС производит выплату на банковскую карту или счет медработника в течение 7 дней.

Ранее действующие 415 и 484 постановления Правительства РФ по стимулирующим выплатам медработникам утратили свою силу с 1 ноября 2020 года.