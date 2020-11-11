114 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Еще 114 жителей Томской области выздоровели от новой коронавирусной инфекции. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 114 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 9 338 человек, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 66-ти человек инфекция протекает бессимптомно, у 102-х имеются признаки ОРВИ, у 26-ти диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 35,6 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 27 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1, 04.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 194 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии заболело 14 565 человека.