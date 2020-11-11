Коронавирус в Томске: + 194 новых случаев заражения

В Томской области выявлено еще 194 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 ноября в Томской области выявлено 194 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 14 565 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4 932 случая (24,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни; 432 пациентов скончались, 18 616 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 836 960 человек, 31 593 скончались, 1 369 357 выздоровели.