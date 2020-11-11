Томская область получила более 40 млн рублей для бесплатных лекарств от COVID-19

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Томская область получила из резервного фонда правительства России 40,6 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с коронавирусной инфекцией, лечащихся дома, - сообщает пресс-служба администрации.

Уточняется, что речь идет о пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19, имеющих симптомы заболевания, которые получают медицинскую помощь амбулаторно, то есть лечатся на дому под наблюдением врача.

В соответствии с протоколом лечения Минздрава России, пациентам с легкими признаками заболевания будут назначаться противовирусные препараты, на лечение пациентов средней степени – антибиотики. По показаниям врача, пациенту также могут быть выписаны жаропонижающие препараты, антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов и гормональные препараты.

Как сообщил начальник Департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, на сегодняшний день департаментом здравоохранения осуществлена первая закупка на 11 тысяч упаковок лекарственных препаратов для лечения больных COVID-19 в домашних условиях. После поставки в регион лекарственные препараты будут оперативно переданы в медицинские учреждения.

Терапевт после обследования пациента выпишет необходимые ему для лечения препараты. Лекарства будут доставляться на дом волонтерами.