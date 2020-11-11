Антиковидная плазма: томичи, перенесшие COVID-19, могут стать донорами

Более 45 переболевших коронавирусной инфекцией сдали свою плазму для людей с тяжелой формой COVID-19. Фото: Из открытых источников

Подготовку антиковидной плазмы региональный центр крови начал в ноябре.

Для того, чтобы стать донором для больных коронавирусом, необходимо иметь медицинское заключение о перенесенном COVID-19, наличие двух отрицательных результатов ПЦР-исследования на COVID-19, отсутствие жалоб на состояние здоровья и противопоказаний к донорству, - сообщает пресс-служба администрации области.

«На сегодняшний день 45 переболевших коронавирусной инфекцией доноров сдали кровь, из которой получено уже более 17 литров плазмы, которая рассчитана на 68 доз», – прокомментировал главный врач регионального центра крови Сергей Дегятрев.

По словам Дегтярева, возраст доноров должен быть от 20 до 55 лет, вес – более 60 кг, выписка из стационара, справка из поликлиники о перенесенном заболевании или результат последнего исследования на антитела к COVID. С момента выздоровления должно пройти от 30 дней до 3-х месяцев.

Заготовленная от доноров антиковидная плазма подвергается процедуре патогенинактивации, в течение которой обеспечивается инфекционная безопасность компонента, а затем выдается в лечебную сеть по требованию. Плазма используется при лечении пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Сдать кровь можно в будни с 8:00 до 12:30 в томском региональном центре крови по адресу: Томск, ул. Вершинина, 45. При себе необходимо иметь паспорт. Прием ведется только по предварительной записи. Записаться и уточнить информацию о процедуре и имеющихся противопоказаниях можно по тел. (3822) 41-98-32, 46-87-21, 41-98-39 с 12:00 до 15;00 в будние дни.