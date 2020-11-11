Более 260 томичей прошли школу приемных родителей

Сейчас объединения продолжают работать в онлайн-режиме. Фото: из открытых источников

С начала 2020-го года обучение в школах приемных родителей прошли 264 кандидата в усыновители и опекуны, при этом занятия проходят в режиме онлайн, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Отмечается, что в регионе 90,2% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. В 2019 году 347 ребят обрели новый дом.

По словам начальника областного департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргариты Шапаревой, в этом году в программе появились новые направления – воспитание в замещающей семье нескольких братьев и сестер, подростков, детей с ограниченными возможностями здоровья, финансовая грамотность.

Добавим, что в связи с пандемией объединения продолжают работать в дистанционном режиме. Обучение во всех школах бесплатное.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-903-915-59-48 (Траутман Юлия Викторовна, департамент по вопросам семьи и детей Томской области).