В октябре число вакансий в Томской области выросло на 24% по сравнению с прошлым годом

По мнению экспертов, томский рынок труда выходит на докризисные показатели. Фото: из открытых источников

Осенью рынок труда в Томской области начал восстанавливаться, несмотря на рост статистики по заболеваемости COVID-19. К такому выводу пришли эксперты сайта по поиску работы и сотрудников HeadHunter, проанализировав ситуацию с трудоустройством в октябре 2020 года.

Количество открытых вакансий в октябре увеличилось по сравнению с сентябрем на 7%. При этом регион вышел на докризисные показатели: вакансий стало на 24% больше, чем годом ранее. В целом по России количество вакансий в октябре выросло на 1% к сентябрю и на 18% – к тому же месяцу 2019 года.

Количество резюме в октябре увеличилось на 3% по сравнению с сентябрем, а в сравнении с октябрем 2019-го – на 16%. По России ситуация отличается: количество новых резюме держится на уровне августа 2020 года, однако превышает показатели октября 2019 года на 11%.

Чаще всего в октябре в Томской области компании нанимали специалистов из профессиональных сфер «Продажи» (22% от общего числа вакансий), «Медицина и фармацевтика» (16%), «Информационные технологии, интернет, телеком», «Рабочий персонал» и «Производство» (по 12%).

Среди соискателей наиболее популярны сферы «Продажи» (11% от общего числа резюме), «Производство» и «Административный персонал» (по 7%), «Транспорт, логистика» и «Информтехнологии, интернет, телеком» (по 6%).

Наиболее заметно в октябре по сравнению с сентябрем вырос спрос на специалистов направлений «Медицина и фармацевтика» (+86%), «Высший менеджмент» (+31%). «Домашний персонал» (+22%). Одновременно сократился спрос в сферах «Наука, образование» (-12%) и «Рабочий персонал» (-9%).

По данным HeadHunter, конкуренция среди соискателей в октябре составила 5,3 резюме на вакансию; год назад этот показатель в регионе был чуть выше – 5,7 резюме.

Профицит кадров наблюдается в сферах «Добыча сырья» (11,2 резюме на вакансию) и «Высший менеджмент» (9,2). Острый кадровый дефицит по-прежнему испытывает «Медицина, фармацевтика» (0,6 резюме на вакансию). Сохраняется нехватка домашнего персонала, специалистов для автомобильного бизнеса, рабочего персонала.