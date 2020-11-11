Футбольный клуб «Томь» сыграет с «Енисеем» на выезде сегодня

Последний матч «Томь» проиграла со счетом 0:1 Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 ноября, «Томь» встретится с красноярским «Енисеем» на выезде в 19.00 по томскому времени. Матч можно будет посмотреть только в онлайн режиме, сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Томь».

Игра пройдет в рамках 21-го тура Олимп – Первенства России среди команд клубов ФНЛ 2020/2021. С 3 ноября домашние матчи «Енисея» проходят без зрителей, поэтому сибирское дерби можно будет посмотреть только по трансляции в интернете.

Томская команда занимает последнее место в турнирной таблице, в ее активе 11 очков. На счету «Томи» числится 13 поражений, пять ничьих и две победы. Последний матч с «Оренбургом» команда проиграла со счетом 0:1.

Красноярский «Енисей» набрал 30 очков и находится на девятой строчке. Клуб одержал девять побед, потерпел пять поражений, три матча закончились ничьей.

Игру рассудят Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва) и Максим Каюмов (Москва).