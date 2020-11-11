Томск может стать столицей «Тотального диктанта-2021»

Акция «Тотальный диктант» в 2021 году пройдет 10 апреля Фото: из открытых источников

Томск присоединился к борьбе за право стать главной площадкой всемирной просветительской акции «Тотальный диктант-2021». Все желающие могут проголосовать за свой город раз в сутки на официальном сайте конкурса, сообщает пресс-служба администрации области.

– Вместе с Томском на это звание претендуют еще 12 российских и зарубежных городов: Ижевск, Рязань, Нур-Султан, Волгоград, Ярославль, Калининград, Стамбул, Майкоп, Берлин, Саранск, Салехард и Якутск. Кто в итоге станет столицей просветительской акции, зависит от результатов открытого голосования, – говорится в сообщении.

Отмечается, что до 24 ноября 2020 года пять городов, набравших большинство голосов, будут включены в шорт-лист конкурса. После этого жюри определит победителя. Его объявят 6 февраля 2021 года на традиционной конференции проекта.

Напомним, что конкурс «Столица Тотального диктанта» проходит с 2018 года. На главной площадке акции текст читает его автор – в 2021 году им станет писатель Дмитрий Глуховский. В прошлом году столицей был Санкт-Петербург.

Ежегодная акция «Тотальный диктант» призвана привлечь внимание к вопросам грамотности. В 2019 году в ней приняли участие 1929 томичей, в 2020-ом диктант проходил онлайн в формате #пишемдома. В следующий раз акция пройдет 10 апреля 2021 года.