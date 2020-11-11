В Томской области перинатальный центр заработает как респираторный госпиталь

В этом здании Северского перинатального центра с пятницы будет работать респираторный госпиталь. Фото: Из открытых источников

Северский перинатальный центр ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России с 13 ноября начнет принимать пациентов с COVID-19. Здесь будет развернут респираторный госпиталь на 100 коек, сообщила пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что весь объем запланированных родов возьмут на себя другие медицинские организации родовспоможения Томска – медицинская помощь беременным женщинам высокой степени риска, с преждевременными родами будет оказываться в Областном перинатальном центре, в котором созданы условия для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии. Так, беременные женщины средней и низкой степени риска на роды будут госпитализироваться в роддом №1 и роддом им. Семашко. Медицинская помощь беременным женщинам - жительницам Северска - на амбулаторном этапе будет оказываться на базе женской консультации. Реанимация новорожденных из Северского перинатального центра переедет в Томский областной перинатальный центр им. И.Д. Евтушенко.

Справка КП

На 10 ноября общее количество больных коронавирусом в Северске, по имеющейся информации, превысило 3 тыс. человек. Данные об инфекционных заболеваниях жителей Северска (новая коронавирусная инфекция в их числе) не входят в общую статистику заболеваемости по Томской области. Об этом РИА Томск сообщила в официальном ответе на запрос журналистов агентства Ольга Пичугина, начальник регионального управления Роспотребнадзора.