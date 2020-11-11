Из истории долгостроя: в Томске введен в эксплуатацию многоквартирник на Киевской, 1

8 долгих лет ждали своих квартир в этом доме более 500 томичей. Фото с сайта администрации Томска.

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области выдала заключение о соответствии первой очереди многоквартирного жилого дома по улице Киевской, 1 в Томске проектной документации. Дом введен в эксплуатацию, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Завершением строительства первой очереди многоквартирника занимался ЖСК «Набережный». Квартиры в доме получат 517 пайщиков.

- Дом по Киевской, 1 строился с 2012 года. При этом он не числился в реестре проблемных объектов долевого строительства, - сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. - Завершить возведение долгостроя удалось благодаря совместным усилиям регионального департамента архитектуры и строительства, мэрии, ЖСК «Набережный» и участию самих пайщиков.

Вице-губернатор уточнил, что введенный дом – это многоквартирник переменной этажности (11, 17, 19 и 20 этажей). Общая площадь жилых помещений составляет более 21 тыс. кв. м. К дому пристроена автостоянка в 2-4 этажа на 164 машиноместа. Также в здании расположены административные помещения.

Евгений Паршуто добавил, что жилое здание подключено к инженерным сетям. В доме установлены лифты и произведена опломбировка счетчиков. На прилегающей территории завершен первый этап благоустройства, установлена детская площадка.

- Системная работа по вводу в эксплуатацию долгостроев в Томской области продолжается, - подчеркнул он. - В ноябре мы ожидаем решения федерального фонда защиты прав дольщиков о выделении средств на достройку ряда проблемных объектов в Томске, а до конца года рассчитываем сдать жилой дом по улице Большой Подгорной, 46.