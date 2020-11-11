Прогноз на вторую декаду ноября 2020: ночью в Томской области мороз дойдет до -20

В гидрометцентре Томской области в середине ноября ожидают снегопадов и похолодания. Фото: Из открытых источников

По информации гидрометцентра, среднедекадная температура воздуха в регионе ожидается от -5 до -1, что выше нормы на 1-3 градуса.

- В течение декады ожидается понижение температуры воздуха ночью от 0, -5°С до -10, -15, во второй половине декады до -20. Температура днем от 0, +5 до -5, -10, местами до -15°С, - уточнили специалисты.

В Томске во второй декаде ноября прогнозируется колебание температур: ночью от 0, - 2 до -11, -15; во второй половине декады до -15, -17. Днем в начале декады ожидается 0, +2, далее возможно понижение до -5, -7. В конце декады дневная температура составит -10, -12. Установления снежного покрова в гидрометцентре ожидают с 11 по 13 ноября: это возможно из-за похолодания и снегопадов.