Скорый поезд Томск – Адлер домчит сибиряков к морю

В Сочи всех желающих доставит поезд "Томск - Адлер". Фото: Из открытых источников

Пресс-служба Западно-Сибирской РЖД сообщила о том, что 13 декабря на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения пассажирских поездов в 2020/2021 годах.

- Для максимального удовлетворения спроса пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, а также повышения эффективности использования подвижного состава и пропускных способностей инфраструктуры, холдингом РЖД пересмотрен подход к разработке графика движения и плана формирования поездов, - отметили специалисты. - В новом расписании появилось 27 пар новых поездов и отменено 14 ранее курсировавших, а также предусмотрено продление существующих маршрутов и увеличение количества многогруппных поездов. Это позволит пассажирам выбрать новые удобные варианты поездок. Всего в график включено 596 пар поездов дальнего следования в 443 различных сообщениях. Например, начнет курсировать скорый поезд № 115/116 Томск – Адлер.

В ведомстве уточнили, что в пути поезд находится более 3 дней с учетом времени, которое отводится на стоянки.

В поездах дальнего следования принимаются необходимые противоэпидемические меры. Все составы поездов проходят санобработку, также увеличена периодичность уборки вагонов. Международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (включая Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай и др.) по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (в их числе Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Литва, Эстония).