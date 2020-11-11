Что почем в Томской области: сахар стал дороже, чайники - дешевле

Поскольку красная икра стала на 19 процентов дороже, далеко не каждая семья сможет себе позволить сделать с ней бутерброды к надвигающемуся Новому году. Фото: Из открытых источников

- Индекс потребительских цен в октябре 2020 года по отношению к сентябрю составил 100,2%, с начала года – 103,2%. Цена на продовольственные товары в октябре поднялась в среднем на 0,2%. Наибольший рост показали цены на сахар-песок (сразу на 19%), икру лососевых рыб (9,5%), яйца куриные (5,7%), – сообщили в Томскстате. - Подешевели огурцы (9,6%), карамель (9,5%) и свекла (8,2%).

В ведомстве уточнили: цены на непродовольственные товары в октябре 2020 года выросли в среднем на 0,4%. Больше всего подорожал шампунь (рост 13%), а также пена для бритья (8,7%) и полотенца (8,4%). Цены снизились на одноразовые бритвенные станки (на 6,2%) и чайники эмалированные (на 5,7%).

Что касается стоимости услуг в Томске в октябре по отношению к сентябрю, в среднем она не изменилась. Однако существенно подорожал проезд в купе поезда "Томич" (на 14,4%), а также изготовление фотографий на документы (2,3%) и установка набоек на обувь (1,4%). А вот подешевели билеты на плацкартные места в поездах (рост 9,8%) и в эконом-классе самолета Томск-Москва (на 1,5%).