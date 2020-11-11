Погода в Томске 11 ноября 2020: прохладно, дождь

Сегодня синоптики прогнозируют томичам осадки, не забудьте взять с собой зонты, выходя из дома. Фото: Из открытых источников

По сведениям гидрометцентра, сегодня днем ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки, утром местами гололедные явления. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-18м/с. Температура днем от +1 до +3.

По области также будет облачно с прояснениями. Небольшие, днем по северо-западу умеренные осадки, местами гололедные явления. Ветер юго-западный 5-10м/с, местами порывы 15-19м/с. Температура днем -2, +3°С. На дорогах местами гололедица.