«ТомскСАХ»: коммунальщики организуют ночное дежурство спецтехники на потенциально опасных участках дорог

Томские коммунальщики ожидают мокрый снег и похолодание Фото: из открытых источников

Обеспечивая безопасность дорожного движения, муниципальное предприятие «ТомскСАХ» задействует в работе ночью порядка 70 единиц спецтехники, из которых 13 – пескоразбрасыватели. Они будут выставлены на дежурство на путепроводы, крупные транспортные развязки, мосты и другие потенциально опасные участки. В случае ухудшения погоды и образования наледи они очистят проезжую часть и обработают ее противогололедной смесью, сообщает сайт мэрии Томска.

Мехзвенья будут нести дежурство в районе Лагерного сада, на развязке улиц Клюева и Осенней, в Академгородке на пл. Зуева, в мкр. Жилмассив, на развязке улиц Дальне-Ключевской и Яковлева, на остановке «Шарики», пл. Соляной и Южной.

При возникновении гололедицы на дорогах города в ночное и дневное время на улицы города выйдут плужнощеточные машины, фронтальные погрузчики и другая спецтехника ТомскСАХ.

Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, администрация Томска рекомендует автомобилистам соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.