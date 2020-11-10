Томский ученый вместе с коллегами поймал шестиглазого ската в районе центральных Курил

Российские и японские ученые открыли новый вид ската Фото: из открытых источников

Российской-японская группа исследователей, в которую входит главный научный сотрудник ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексей Орлов, открыла новый вид скатов.

Неизвестный ранее представитель хрящевых рыб был пойман в районе центральных Курил. Из-за внешних особенностей он получил название Bathyraja sexoculata – скат шестиглазый. Предполагается, что данный вид – эндемик, он обитает локально и только в водах России. Находка описана в статье, опубликованной в престижном международном научном журнале Zootaxa, сообщает сайт вуза.

– Несколько особей данного вида были пойманы моим коллегой из ВНИРО и МГУ Ильей Гордеевым во время коммерческого рейса на промысле северного одноперого терпуга в районе центральных Курил (о. Симушир), – рассказывает главный научный сотрудник ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексей Орлов. – Научное название нового ската – Bathyraja sexoculata, что дословно означает «шестиглазый». Я предложил такой вариант из-за трех пар светлых пятен на диске и голове данного вида. Официальное же название «новичка» дано по месту вылова – симуширский скат.

По словам ихтиолога, внешне новый вид мало отличим от близкородственных представителей подрода Arctoraja – скатов Смирнова Bathyraja (Arctoraja) smirnovi и щитоносного Bathyraja (Arctoraja) parmifera. Однако последовательность гена CO1 у находки оказалась уникальной, что и позволило установить статус данного вида как ранее неизвестного науке.

После проведения генетической экспертизы российские ученые отправили сиквенсы (последовательности нуклеотидов) и фото японским коллегам Хаджиме Ишихаре и Ре Мисаве. Сравнив их с собственными генетическими данными уже известных скатов, отсутствовавшими в Генбанке, японские специалисты пришли к выводу, что обнаруженный вид является новым для науки.

Затем последовал их визит в Москву, в Зоомузей МГУ, куда сотрудники ВНИРО передали типовую серию – пять экземпляров скатов. В течение двух суток японские ихтиологи изучали данные экземпляры и убедились в правильности предварительных выводов. По результатам исследований подготовлена совместная научная статья, в которой авторы описывают морфологические и генетические особенности шестиглазого ската. Предположительно он является эндемиком, то есть имеет локальное распространение.