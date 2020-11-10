Томские каратисты завоевали медали Всероссийских соревнований «Петербургская весна» в программе кумитэ

Юные каратисты из Томска защитили спортивную честь региона в Питере Фото: из открытых источников

8 ноября в Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования, которые собрали спортсменов из 29 регионов страны. Сроки проведения турнира, традиционно проходящего в марте, в 2020 году были перенесены на ноябрь в связи с эпидемиологической ситуацией.

Томскую область представили спортсмены МАУ ДО ДЮСШ единоборств и школы каратэ «Орион», которые выступили в программе кумитэ, сообщает сайт регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

По итогам турнира Елизавета Аникеева завоевала серебряную медаль. Тренируется спортсменка под руководством Вячеслава Михни.

Артем Тищенко, Ульяна Лютько, Алина Ефимова, Тамила Насибова и Александр Завьялов, выполнивший норматив кандидата в мастера спорта, завоевали бронзовые медали. Тренируют спортсменов Руслан Апаев и Вячеслав Малофеев.