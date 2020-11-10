О полиции в стихах: томских ребятишек приглашают к участию в проекте МВД России

На смену постовому дяде Степе-великану пришел капитан полиции Семен Добрынин. Фото: из открытых источников

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, который отмечается 10 ноября, стартовал проект «Дети – о полиции и полицейских». Его инициатором выступает МВД России.

В рамках акции детям вместе с родителями предлагается читать стихи о работе полиции. Видеоролики об этом будут еженедельно публиковаться в федеральных и региональных официальных аккаунтах Министерства внутренних дел с хештегом #ДетиОполиции.

Начало проекту положил ролик, в котором ребята вместе с родителями читают книгу о добром сыщике капитане полиции Семене Добрынине. Он раскрывает запутанные преступления и спасает каждого, кому нужна помощь.

– Вы также со своим ребенком можете принять участие в проекте. Запишите видео, как вы вместе читаете стихи, посвященные работе российской полиции, и опубликуйте пост в своих аккаунтах в соцсетях с хештегом #ДетиОполиции. Мы обязательно увидим и поддержим эту публикацию, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, что сегодня исполняется 103 года со дня создания в России органов внутренних дел. Юридической основой их образования считается декрет НКВД «О рабочей милиции», который был принят 10 ноября 1917 года.

В 1980 году был официально утвержден День советской милиции – 10 ноября. После распада СССР, с 1991-го, в стране стали отмечать День российской милиции. Наконец, после вступления в силу закона «О полиции», в 2011 году, название праздника изменено на День сотрудника органов внутренних дел РФ.