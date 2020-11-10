По проекту благоустройства в Михайловской роще Томска в следующем году построят площадки для паркура и выгула собак

В следующем году городская власть продолжит благоустройство Михайловской рощи в Томске Фото: из открытых источников

Специалисты муниципального «Проектно-сметного бюро» завершают работу над проектом благоустройства верхней террасы природного парка Михайловская роща в Октябрьском районе Томска. V-VIII очереди проекта предполагают дальнейшее развитие спортивной и пешеходной зоны, сообщает сайт мэрии областного центра.

Так, авторы проекта предлагают в следующем благоустроительном сезоне в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжить пешеходные связи, смонтировать освещение, обустроить площадку для занятий паркуром и скейтпарк.

Также по предложению томичей здесь оборудуют отдельную площадку для выгула собак.

В ближайшее время проект будет направлен на экспертизу, позже его обсудят члены областного Градостроительного совета.

В этом году подрядчик администрации завершает строительство площадки для мини-футбола с мягким покрытием и трибун. Уже расширена автомобильная парковка и пешеходные дорожки. В прошлом году в Михайловской роще рядом с детской площадкой «Лесная сказка» была сделана современная площадка для игры в баскетбол.

Благоустройство рощи стартовало в 2015 году. Тогда за счет средств инвесторов в природном парке была проведена частичная замена деревьев и кустарников, сделана основная бетонная дорожка, обустроена автомобильная парковка, установлены оригинальные садовые диваны, выполнено уличное освещение. В последующий период роща стала одним из объектов приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда».