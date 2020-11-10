Коронавирус в Томске: + 215 новых случаев заражения

Томская область установила новый антирекорд по заболевшим ковидом -215 человек за сутки Фото: из открытых источников

Сегодня, 10 ноября, в Томской области выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 14 371 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлены 20 977 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 368 пациентов скончались, 15 600 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 817 109 человек, 31 161 скончались, 1 350 741 выздоровели.