На «красной линии»: в Кировском районе Томска в 2021 году отремонтируют почти 30 фасадов

В Томске продолжится планомерная работа по приведению в порядок внешнего вида зданий. Фото: из открытых источников

Городские власти определили перечень зданий, фасады которых в 2021 году будут отремонтированы в рамках муниципальной программы «Наш Томск». Как сообщает пресс-служба мэрии, это жилые дома, административные и социальные учреждения, объекты потребительского рынка на «красных линиях» центральных магистралей – на проспектах Ленина, Кирова, Фрунзе, по Иркутскому тракту и др.

Так, на территории Кировского района запланированы ремонтные работы на фасадах 27 домов по пр. Ленина, пр. Кирова, ул. Косарева, А. Иванова и Усова. Также будет закончен ремонт фасадов, начавшийся в 2020 году: по ул. Красноармейской, 99а (здание НИИПП) и ул. Нахимова, 13, стр. 1 (филиал АО «Газпромбанк»). При этом список будет корректироваться с учетом фактического выполнения ремонтных работ.

Как уточнили в мэрии, в текущем году в Томске выполнен ремонт более 150 фасадов зданий, что на треть больше запланированного. Плановая работа в этом направлении ведется более шести лет, за это время в областном центре отремонтировано более 1 000 домов. Среди них объекты исторической архитектуры и деревянного зодчества, многоэтажные жилые дома.