Более 10 тысяч многодетных семей получили компенсацию на подготовку детей к школе

Более 17 тысяч детей из многодетных семей получили деньги от областной администрации, чтобы собраться в школу Фото: из открытых источников

В 2020 году выплату на подготовку к школе в Томской области получили 10 068 семей на 17 047 детей. Расходы областного бюджета на предоставление компенсации составили 22,4 млн рублей, - сообщает пресс-служба региона.

Уточняется, что выплата к школе предоставляется ежегодно многодетным и неполным семьям с двумя и более детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

«В этом году такие семьи, состоящие на учете в соцзащите, получили единовременную выплату к школе без обращения в центры социальной поддержки», — сообщила начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина.

Также сообщается, что если семья в первый раз оформляет «школьную» выплату, нужно записаться на прием в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Потребуются документы, подтверждающие доход семьи за три последних месяца, и справка о составе семьи.

Ранее сообщалось, что в 2019 году выплату к школе получили 9 410 семей, воспитывающих 16 643 ребенка.