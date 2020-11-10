В октябре Томская область потребила электроэнергии на 12% меньше прошлогоднего

Электростанции региона в октябре выработали электричества на 8,4% больше прошлогоднего. Фото: из открытых источников

В октябре 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Томской области составило 622,9 млн кВт/ч. Это на 12,1% меньше того же показателя за октябрь 2019-го, сообщает пресс-служба Регионального диспетчерского управления энергосистем Кемеровской и Томской областей (филиал АО «СО ЕЭС»).

Как пояснил директор Кемеровского РДУ Павел Якис, такое снижение объемов обусловлено уменьшением потребления электроэнергии нефтедобывающими предприятиями региона. При этом выработка электроэнергии электростанциями Томской области в октябре 2020-го достигла 230,5 млн кВт/ч, что на 8,4% больше показателей за октябрь прошлого года.

С начала года потребление электроэнергии в энергосистеме области составило 6202 млн кВт/ч; это на 8% меньше, чем в январе-октябре 2019 года. Суммарная выработка томских электростанций за десять месяцев составила 2212,5 млн кВт/ч (на 10% меньше прошлогоднего).

По оперативным данным, потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в октябре 2020 года составило 17996,9 млн кВт/ч, что соответствует объемам за октябрь 2019-го.