«Профессия – журналист»: В Томске стартовал региональный конкурс «Акулы пера»

В этом году конкурс пройдет в 16-ти номинациях, среди которых новая: «Лучший материал, посвященный профилактике и борьбе с COVID-19». Фото: из открытых источников

Томское областное отделение Союза журналистов России объявило, что начался прием заявок на 17-ый ежегодный конкурс творческого мастерства «Акулы пера». К участию в конкурсе приглашаются коллективы редакций, внештатные и самостоятельные авторы, фотожурналисты, дизайнеры и студенты, - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Цель конкурса – поощрение журналистов и коллективов СМИ, добившихся заметных профессиональных успехов в 2020 году.

Согласно сообщению, к участию в конкурсе приглашаются авторские коллективы редакций газет и журналов, теле- и радиостанций, интернет-ресурсов, и отдельные журналисты, внештатные авторы, телеоператоры, фотожурналисты и дизайнеры СМИ Томской области, студенты факультета журналистики, представившие материалы, вышедшие в свет с 15 октября 2019 года по 10 ноября 2020 года.

Уточняется, что победители конкурса «Акулы пера – 2019» в этом году не могут подавать заявки на участие в той же номинации.

"Акулы пера" 2020 пройдет в 16 номинациях: районное СМИ года, корпоративное СМИ года, лучший публицист, фотожурналист, дизайнер, интервьюер, новое имя года (журналист, впервые заявивший о себе) и другие.

Также в этом году добавлена новая номинация: «Лучший материал, посвященный профилактике и борьбе с COVID-19». Не забываем, что традиционно будет объявлено имя победителя в номинации «За верность профессии».

В составе жюри входят члены правления Томского Союза журналистов.

К заявке и согласию на обработку персональных данных прилагается не более трех конкурсных материалов с указанием СМИ и даты выхода в свет:

• газетные и журнальные материалы – формат pdf;

• телевизионные материалы – формат mp4;

• радийные материалы – формат mp3;

• фото- и дизайнерские работы, материалы интернет-ресурсов – формат jpg.

Официальное подведение итогов состоится 25 декабря 2020 года. Планируется снять фильм о победителях.

Конкурс проходит при поддержке администрации Томской области. Материалы на конкурс принимаются по адресу: akulypera2020@gmail.com

Телефон для справок: +7 913 824 65 65.