Ушел в школу и пропал: «Лиза Алерт» ведет поиск 12-летнего томича

Витя Кузнецов в первый учебный день после осенних каникул ушел в школу и не вернулся домой. Волонтеры просят помочь. Фото со страницы отряда "Лиза Алерт" в Томске в соцсети "ВКонтакте".

«Пропал Кузнецов Виктор, 12 лет, Томск, 9 ноября 2020 года не вернулся из школы», -говорится в сообщении группы «ВКонтакте».

Приметы мальчика: рост 160 см, худощавое телосложение, темно-карие глаза, темно-русые волосы. Был одет в синие джинсы, черную короткую кожаную куртку с капюшоном, белую футболку, черные кроссовки, темно-синюю шапку. С собой у него был черный рюкзак с учебниками.

Всех, кто мог видеть Витю, просят обращаться по телефонам:8 (800) 700-54-52 или 112.