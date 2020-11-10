Грипп и коронавирус: как томичам уберечься от тяжелых инфекций

Оптимальным средством защиты от гриппа специалисты называют прививки. Фото: Из открытых источников

Вчера в прямом эфире на странице администрации Томской области в Instagram руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина озвучила, в том числе, актуальную информацию, связанную с заболеваемостью сезонными инфекциями.

Так, по ее словам, эпидемический порог по ОРВИ среди взрослого населения уже превышен на 200% в Томской области. Ранее пресс-служба управления сообщила о том, что только в областном центре превышение эпидпорога составляет 98%.

- Рост числа заболевших наблюдается среди томичей от 15 лет и старше, - отметила Ольга Пичугина. - Среди взрослого населения эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 200%. Среди детей до 14 лет, наоборот, заболеваемость сезонными инфекциями ниже пороговых значений на 20-73%.

Руководитель регионального Роспотребнадзора обратилась с просьбой к томичам и жителям области не «назначать» самим себе лекарства: «Это приводит к росту количества пневмоний. Сейчас все стараются купить антибиотики, причем сильнодействующие. Но люди забывают, что при этом теряется чувствительность бактерий к препаратам, которые можно было бы принимать и выздоравливать быстрее. Поэтому все лекарства принимайте, пожалуйста, только по назначению врача».

Сейчас специалисты опасаются начала эпидемии гриппа. В текущем эпидсезоне случаев заболевания в Томской области пока не зафиксировано, однако непонятно, как «поведут себя» грипп и новый коронавирус вместе.

- Как грипп будет взаимодействовать с коронавирусом, предугадать невозможно. То, что будет утяжеление клинического течения, скорее всего, однозначно. Поэтому мы просим всех, кто еще не поставил прививки от гриппа, сделать это, если нет противопоказаний, – сказала Ольга Пичугина. - Но грипп - управляемая инфекция. У многих людей сформировался иммунитет: кто-то вакцинировался или переболел. К коронавирусу у организма иммунной памяти нет. Пока единственная возможность разобщить больных и здоровых - маски.