Сносу не подлежит: ландшафтная комиссия Томска отказала предпринимателю в размещении павильона на газоне

Экологическая чистота окружающей среды зависит от зеленых насаждений, природных "легких" мегаполиса. Фото: Из открытых источников

В областном центре в дистанционном режиме прошло заседание городской ландшафтной комиссии. Всего было рассмотрено 19 обращений горожан, в большинстве случаев было отказано в сносе или подрезке деревьев и кустарников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Для сохранения зеленых насаждений ландшафтная комиссия не согласовала, например, работы по ул. Дзержинского, 17/1, где заявитель планировал снести или подрезать 36 елей, растущих по периметру ограждения. Это взрослые деревья с диаметром ствола от 12 до 25 см. По оценке специалистов комитета озеленения и природного комплекса, выезжавших на место, у деревьев немного сухих ветвей в кронах, но в целом они в хорошем состоянии.

- Большинством голосов было отказано в размещении нестационарного торгового объекта по ул. Архитекторов, 4, для чего потребовалось бы убрать газон на 25 «квадратах», не был согласован и снос сосны по ул. Садовой, 29 в Тимирязевском. Также члены комиссии не поддержали снос и пересадку татарского клена и его поросли, сирени и живой изгороди из шиповника по ул. Карташова, 40а, - отметили в мэрии. - Один из заявителей обратился в городскую ландшафтную комиссию за согласованием сноса ряда деревьев - ивы, березы, осины, сосны, тополя и их поросли в районе Кузовлевского тракта от ПНС-1 свинокомплекса «Томский» до пос. Кузовлево в связи с выполнением работ по демонтажу подземной водопроводной трубы. Ему также было отказано.

В то же время, обеспечивая безопасность жителей, комиссия рассмотрела несколько заявлений и согласовала снос сухих и аварийно опасных деревьев или их подрезку в пер. Фруктовом, 28, по ул. Вершинина, у ОДНТ «Авангард» по ул. Б. Куна, 20 - разрешены снос ивы и подрезка трех ив с сухими ветками в кроне, морозобойными трещинами, признаками стволовой гнили. Три березы с сухими и сломанными ветвями, нависающими над высоковольтной линией, снесут по ул. Матросова, 3, здесь же выполнят мероприятия по отводу поверхностных стоков с проезжей части.