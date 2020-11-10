Погода в Томске и области 10 ноября 2020: дождь, мокрый снег, похолодание

С утра моросит дождь, который, по прогнозам синоптиков, может продлиться весь день Фото: Из открытых источников

Как сообщили синоптики, сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем +1, +3.

По области ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. Ветер юго-западный, днем 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем от -1 до +4°С.