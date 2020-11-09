В Томской области энтузиасты сняли документальный фильм о судьбе 166-й стрелковой дивизии

В Томске сняли фильм о трагической и героической судьбе наших воинов-земляков Фото: из открытых источников

Томичи сняли документальный фильм о 166-й стрелковой дивизии. В ленту вошли материалы из экспедиции поискового отряда «Патриот» в Смоленскую область, воспоминания фронтовиков, рассказы детей погибших солдат и интервью с исследователями, сообщает портал администрации региона.

– В России еще живы родственники солдат 166-й стрелковой дивизии. Она не носит название гвардейской, но у нее были свои герои, которые сражались за нашу Родину. Дивизия достойна того, чтобы о ней знала томская молодежь. Фильм не только увековечит память, но и расскажет зрителю, какой большой вклад внесла дивизия в победу советских войск под Москвой в 1941 году, – отметил руководитель томского регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Максим Елезов.

Авторы фильма приступили к монтажу, также подбирается музыкальное сопровождение и графика. Премьера фильма запланирована в колледжах, техникумах и на интернет-ресурсах в декабре 2020 года в честь Дня Неизвестного солдата (отмечается 3 декабря) и Дня Героев Отечества (9 декабря).

Фильм о 166-й стрелковой дивизии создан в рамках проекта «Дивизия», ставшего одним из победителей конкурса программ молодежных и детских общественных объединений департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в номинации «Патриотическое воспитание детей и молодежи».

Томская 166-я стрелковая дивизия была сформирована в сентябре 1939 года и воевала на Смоленщине против немецкой группы армий «Центр». Сибиряки нарушили планы противника на молниеносную войну: в октябре западнее Вязьмы дивизия попала в окружение, из которого смогли выбраться только 517 солдат. В ноябре 1941 года 166-я стрелковая дивизия прекратила свое существование.