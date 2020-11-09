Глава томского Роспотребнадзора: спад заболеваемости COVID-19 возможен весной или к началу лета

Эксперты не могут дать однозначного прогноза, как будет развиваться пандемия, а тем более, когда она закончится. Фото: из открытых источников

Спад заболеваемости коронавирусом в регионе возможен весной или к началу лета, после того, как снизится риск заражения сезонными инфекциями. Об этом сегодня, 9 ноября, в прямом эфире в сети Instagram заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина.

– Когда ждать спада пандемии? Тогда же, когда мы ждем спада сезонных заболеваний – ОРВИ и гриппа. Ориентировочно, это ближе к весне, началу лета. К этому времени должная сложиться хотя и небольшая, но иммунная прослойка по COVID-19. Инфекцией можно управлять с помощью вакцины и когда есть иммунная прослойка, – ответила эксперт на вопрос модератора.

По словам Пичугиной, свою роль к весне может сыграть иммунная прослойка среди населения, которая к этому периоду уже частично сможет сформироваться: «Люди болеют кто-то бессимптомно, кто-то с симптомами, но про иммунитет стопроцентно сказать не можем, так как COVID-19 – это новый вирус, и как он себя завтра поведет, никто предсказать не может. Потому что пока инфекция неуправляема. Управляемой она станет, когда будет вакцинация. Это, наверное, самый действенный способ, чтобы избежать заражения или перенести его в более легкой степени», – подчеркнула она.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, говоря о прогнозах по COVID-19, заявила (цитата по РИА Новости): «Пока эпидемический процесс находится в фазе роста. Возможно, ежедневный прирост новых случаев прекратится в середине ноября, но в настоящий момент какие-либо конкретные прогнозы делать нельзя, так как это новая инфекция и ее эпидемиология все же недостаточно изучена».