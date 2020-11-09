Большинство многодетных семей Томской области направили региональный маткапитал на улучшение жилищных условий

Регион поддерживает материально свои многодетные семьи Фото: из открытых источников

С начала 2020 года сертификаты на региональный материнский капитал при рождении третьего или четвертого ребенка получили 1052 семьи. Распорядилась капиталом 621 семья. На предоставление выплат областной бюджет направил более 59 млн рублей, сообщает портал администрации региона.

По-прежнему самым популярным направлением у получателей остается улучшение жилищных условий: на погашение ипотеки деньги направили 318 семей, на капитальный ремонт – 184 семьи, на строительство дома – 102.

Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, региональный материнский капитал предоставляется семьям со среднедушевым доходом не более двух величин прожиточного минимума, в которых родился или был усыновлен третий или четвертый ребенок.

Размер регионального маткапитала – 100 тысяч рублей. Эти деньги многодетная семья может направить на жилье, ведение личного подсобного хозяйства, на получение образования ребенком, на восстановительное лечение детей или на покупку средств реабилитации для детей-инвалидов.

Распорядиться средствами РМК на погашение ипотеки можно в любое время, на остальные направления – когда ребенку исполнится три года.

Сертификат на региональный материнский капитал можно получить в центрах социальной поддержки по месту жительства или в МФЦ. Прием проводится только по предварительной записи. Для оформления заявления необходимы паспорт, свидетельства о рождении детей, трудовые книжки неработающих родителей, справка о доходах семьи за три месяца, предшествующих обращению.