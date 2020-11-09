Томская область на четвертом месте среди регионов с низким числом пострадавших в ДТП

Средняя цифра по России – 190 аварий с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. Фото: из открытых источников

Томская область замыкает четверку субъектов РФ, где с начала 2020 года зафиксировано наименьшее количество аварий с пострадавшими. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного РИА Новости.

Количество ДТП с пострадавшими в большинстве российских регионов за 9 месяцев снизилось, отмечают эксперты. При этом меньше всего аварий, в которых пострадали люди, на 100 тыс. единиц транспорта произошло в Чечне (показатель составил 44), а больше всего – в Республике Тыва (632 случая).

В Томской области эта цифра составляет 111 ДТП, сообщает РИА Новости. Вторую строчку рейтинга заняла Свердловская область (98 на 100 тыс. единиц транспорта), третью – Ростовская область (с показателем 102).

По данным МВД России, в январе-сентябре 2020 года в стране было зарегистрировано 105,9 тыс. аварий с пострадавшими, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Число пострадавших в ДТП также уменьшилось: погибших по сравнению с январем-сентябрем 2019 года меньше на 2,7%, раненых – на 10,9%.

В целом по России по итогам 9 месяцев приходится 190 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц автотранспорта, включая автобусы, грузовые и легковые автомобили.

При этом лидерами по наименьшему числу пострадавших (погибших и раненых) в ДТП являются Чечня и Чукотка: там по итогам января-сентября 2020 года на 100 тыс. человек населения приходится соответственно 18 и 36 пострадавших.

За ними следуют Москва, Дагестан, Томская область, Ростовская область и Ингушетия, где число пострадавших в авариях на 100 тыс. жителей колеблется в диапазоне от 50 до 60.