Томский спортсмен завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по бодибилдингу

Томский спортсмен достойно представит свою область, Сибирь и Россию на чемпионате мира в Испании Фото: из открытых источников

Чемпионат мира по бодибилдингу по версии IFBB (Международной федерации бодибилдинга и фитнеса) завершился в испанском городе Санта–Сусанна. В составе сборной России в соревнованиях участвовал томский спортсмен Владимир Мациевский.

В категории «Классический бодибилдинг до 180 см» Владимир завоевал серебряную медаль, он уступил лишь спортсмену из Украины и стал вице-чемпионом мира.

Всего в составе сборной России выступали 18 спортсменов, которые принесли в копилку четыре золотых, пять серебряных и две бронзовых медали. Бодибилдер из Санкт-Петербурга победил в абсолютной категории. В последний раз кубок абсолютного чемпиона мира по бодибилдингу в Россию приезжал в 2001 году.