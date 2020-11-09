В Томской области сегодня осталась одна действующая паромная переправа

Зимой в районах области будут введены в эксплуатацию 70 ледовых переправ. Фото: из открытых источников

В Томской области осталась одна действующая паромная переправа – в городе Колпашево на реке Оби. Об этом проинформировала 9 ноября пресс-служба регионального управления МЧС России.

На сегодняшний день закрыты четыре паромные переправы: по одной в Молчановском и Кривошеинском районе, и две – в Верхнекетском.

– В регионе немало населенных пунктов, добраться до которых можно только пересекая реки. В навигационный период эта проблема решается с помощью паромов и лодок, зимой строятся ледовые переправы и устанавливаются наплавные мосты. В процессе эксплуатации переправы ее грузоподъемность меняется в зависимости от погоды и намораживания ледового покрова, поэтому за ее состоянием ведется постоянный контроль, – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на территории Томской области в зимний период запланировано введение в эксплуатацию 70 ледовых переправ и трех наплавных мостов.