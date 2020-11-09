104 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Коечный фонд для больных коронавирусом тает в регионе на глазах Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 104-х жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 9 121, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

– Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 73-х человек, у 126-ти – есть признаки ОРВИ, у 8-ми – пневмония, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 35,7 % мест.

В обсерваторах под Томском находятся 42 человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,06.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 428,1.