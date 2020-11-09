Коронавирус унес жизнь еще 1 жителя Томской области

Коронавирус выбирает жертв среди пожилых и очень больных Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 ноября, стало известно о смерти еще 1 жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 131 человека.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека. Умерший входил в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям – гипертонии, хронической болезни почек и хронической ишемии головного мозга. На фоне инфекции у него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, дыхательная недостаточность и респираторный дистресс-синдром, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 14 156 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 121.