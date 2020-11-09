Коронавирус в Томске: + 207 новых случаев заражения

Число новых заболевших коронавирусом в регионе держится выше 200 человек за сутки Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 ноября, в Томской области выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 14 156 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 21 798 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 256 пациентов скончались, 10 722 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 796 132 человека, 30 793 скончались, 1 335 141 выздоровели.