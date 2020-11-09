ФК «Томь» уступил в матче на домашнем поле «Оренбургу»

ФК "Томь" проиграл ФК "Оренбург" со счетом 0:1 и переместился на последнее место в турнирной таблицы Фото: из открытых источников

В субботу, 7 ноября, в Томске на стадионе «Труд» в 15:00 прошел матч между футбольными клубами «Томь» и «Оренбург» в рамках 20-го тура Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021 годов, - сообщается на официальном сайте клуба «Томь».

Уточняется, что на 68-ой минуте решающий мяч в ворота противника отправил футболист ФК «Оренбург» Андрей Козлов. В итоге матч закончился со счетом 0:1

Таким образом, по итогам последней игры ФК «Оренбург» с 43 очками занял первую строчку турнирной таблицы, а «Томь» - переместилась на последнюю, 22 строчку, набрав за тур 11 очков.

Напомним, что матч «Томи» с «Чайкой» на выезде в Ростовской области закончился ничьей со счетом 1:1

Следующий матч «Томь» проведет 11 ноября в Красноярске, где встретится с местным футбольным клубом «Енисей».