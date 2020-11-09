В Томске власти продолжат монтаж уличного освещения на отдаленных территориях

Хорошее освещение на городских улицах и дорогах – это, в первую очередь, безопасность томичей. Фото: из открытых источников

В 2021 году в Томске продолжится установка уличного освещения на присоединенных территориях, сообщает пресс-служба мэрии. Ожидается, что новые светильники будут смонтированы на улицах сел Тимирязевское и Дзержинское, в мкр. 2-й Академический, в конце Иркутского тракта и т. д.

В 2020 году современные уличные фонари появились в мкр. Мокрушинском, на Степановке, в Академгородке, Сосновом бору, на участках ул. С. Лазо, Беринга и других. Сейчас специалисты городского департамента дорожной деятельности и благоустройства формируют перечень территорий, на которых в следующем благоустроительном сезоне будет модернизировано наружное освещение. Приоритет получат улицы в отдаленных от центра районах и присоединенных поселках.

– Качественное освещение на улице, во дворе и на дорогах, в парках и скверах – это, в первую очередь, безопасность горожан, – цитирует пресс-служба мэра Томска Ивана Кляйна. – Уже несколько лет мы поэтапно развиваем инфраструктуру в отдаленных районах, монтируем наружное освещение, получая на это деньги из разных источников – это и городской бюджет, и средства нацпроекта, и собственные резервы энергетиков.